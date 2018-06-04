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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 15:00 04.06.2018 - 15:00

*** СМИ не ожидают, что КНДР возьмут значительные расходы на саммит на себя

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В Сингапуре активно проходит подготовка к предстоящему саммиту лидеров США и КНДР, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Агентство отмечает, что мероприятие, которое планируют провести в одном из самых дорогих мест Азии, может обойтись в немалую сумму. И, судя по предыдущим событиям, стоит ожидать, что Пхеньян заплатит за мероприятие настолько мало, насколько возможно, пишет агентство.

"Как показывает история, саммиты с участием семьи Ким не обходятся дешево", - пишет агентство.

Ким Чен Ын может провести в Сингапуре ночь или две, а может и поторопиться домой, в таком случае комната в гостинице не понадобится ему надолго, пишет агентство. У КНДР есть посольство в Сингапуре, однако вероятнее всего его здание не соответствует требованиям логистики и безопасности для саммита.

Сеул по данным СМИ потратил порядка $5 млн на первый саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном. Также в феврале Южная Корея потратила $2,5 млн на покрытие расходов 400 членов северокорейской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане, только 22 члена делегации были спортсменами.

В понедельник Сингапур объявил, что часть центра города с 10 по 14 июня станет "зоной специального мероприятия". Вблизи этой зоны расположено посольство США, а также несколько гостиниц, в том числе Shangri-La, которая считается наиболее вероятным местом проведения саммита.

В субботу министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подтвердил, что страна возьмет на себя некоторые расходы, однако он не уточнил, предъявляли ли США и КНДР какие-либо особые запросы.

"Мы хотим сделать свой маленький вклад для того, чтобы саммит мог состояться", - заявил он.

Со своей стороны, Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), ставшая в прошлом году лауреатом Нобелевской премии, также заявила, что она готова отдать часть полученных средств на проведение встречи в верхах.

Агентство отмечает, что расходы на гостиницу Fullerton, в которой, как считают некоторые СМИ, может остановиться Ким Чен Ын, составляют порядка $6 тыс. за ночь за президентский номер.

Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что США ищет способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре, в частности они могут обратиться к властям Сингапура, чтобы они взяли расходы на себя.

Однако официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла сообщения о том, что США будет оплачивать расходы КНДР в Сингапуре, а также просить другие стороны сделать это вместо себя.

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