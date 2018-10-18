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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 11:25 18.10.2018 - 11:25

Гонконг. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Сингапура задержала двух мужчин, которых обвиняют в незаконных поставках предметов роскоши в Северную Корею, передает в четверг телеканал "Ченел ньюс эйжа".

"Двум мужчинам, 58-летнему сингапурцу и 30-летнему гражданину КНДР в четверг предъявлены обвинения в поставках запрещенных предметов роскоши в Северную Корею", - говорится в сообщении телеканала.

Согласно сообщению, задержанные переправляли в КНДР драгоценности и часы, сделанные с использованием драгоценных металлов.

Телеканал отметил, что поставки подобных предметов на территорию Северной Кореи запрещены в соответствии с санкциями ООН от 2010 года.

"Сингапур серьезно относится к своим обязательствам в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и исполняет их в полной мере. Мы будем принимать решительные меры против лиц, нарушающих наши законы", - привел телеканал слова представителя полиции.

1ла ар

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