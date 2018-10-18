В Сингапуре за нелегальные поставки драгоценностей в КНДР задержали двух человек
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Гонконг. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Сингапура задержала двух мужчин, которых обвиняют в незаконных поставках предметов роскоши в Северную Корею, передает в четверг телеканал "Ченел ньюс эйжа".
"Двум мужчинам, 58-летнему сингапурцу и 30-летнему гражданину КНДР в четверг предъявлены обвинения в поставках запрещенных предметов роскоши в Северную Корею", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно сообщению, задержанные переправляли в КНДР драгоценности и часы, сделанные с использованием драгоценных металлов.
Телеканал отметил, что поставки подобных предметов на территорию Северной Кореи запрещены в соответствии с санкциями ООН от 2010 года.
"Сингапур серьезно относится к своим обязательствам в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и исполняет их в полной мере. Мы будем принимать решительные меры против лиц, нарушающих наши законы", - привел телеканал слова представителя полиции.
1ла ар
Интерфакс