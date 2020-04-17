Гонконг. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Сингапурские ученые изобрели робота-уборщика, способного мыть и дезинфицировать труднодоступные поверхности - под столами и кроватями, и управляемого дистанционно, сообщают местные СМИ.
Робота под названием XDBOT разработали сотрудники Наньянского технологического университета. Он представляет собой конструкцию в виде коробки на колесах с мощным соплом для распыления дезинфицирующего раствора. Робот способен обрабатывать большие поверхности, и им можно управлять дистанционно с компьютера или планшета.
Устройство уже опробовали в университете, и теперь планируется протестировать его в общественных местах, в частности, в больницах.
В Сингапуре наблюдается вторая волна роста количества заражений от коронавируса COVID-19. К четвергу общее число зараженных достигло 4427 человек, десять человек скончались.
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