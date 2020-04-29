Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 17:52

*** В то же время в стране в любой момент может возникнуть напряженность, считает он

Нью-Йорк (ООН). 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция поддерживают режим прекращения огня в Сирии, в разгар пандемии COVID-19 в стране наблюдается значительное спокойствие, заявил в среду спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Я приветствую тот факт, что наблюдается существенное спокойствие во многих районах Сирии, особенно в сравнении с насилием в предыдущие годы", - заявил Педерсен на заседании СБ ООН.

"Я также могу отметить, что договоренности о прекращении огня между Россией, Турцией и США на северо-западе (Сирии - ИФ) в целом продолжают соблюдаться", - добавил спецпосланник.

В то же время спецпосланник отметил, что как на северо-востоке, так и на северо-западе Сирии наблюдается "непростое и хрупкое спокойствие".

"В Сирии существуют постоянный риск возникновения напряженности", - добавил Педерсен.

Спецпосланник подчеркнул необходимость выполнять договоренности по режиму прекращения огня в Сирии, который позволит сирийцам "получить доступ к оборудованию и необходимым ресурсам для борьбы с COVID-19".

Педерсен добавил, что для поддержания этого режима он продолжит взаимодействовать с лидерами стран, которые играют ключевую роль в сирийском вопросе, в частности с Россией, Турцией, Ираном и США, а также со странами ЕС и ЛАГ.

Он отметил, что международные доноры предоставили финансовую и материальную помощь для тестирования людей на наличие COVID-19 и лечения от этого инфекционного заболевания в Сирии.

Кроме того, Педерсен выразил надежду на то, что количество заразившихся коронавирусом в Сирии останется таким же невысоким, как и в данный момент.

По состоянию на 29 апреля в Сирии диагностировали 43 случая заражения, трое человек с коронавирусом скончались, при этом 21 заболевших выздоровели.

1ви ар

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