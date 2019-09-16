Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 15:07

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирийские СМИ сообщили в понедельник о завершении процесса согласования состава Конституционного комитета.

По сообщению газеты "Аль-Ватан", этот процесс был завершен во время встречи в воскресенье президента Сирии Башара Асада и спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

При этом издание отмечает, что дискуссии продолжаются по поводу механизма работы комитета.

Как сообщалось, 9 сентября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в Москве рассчитывают на формирование конституционного комитета уже в сентябре.

"Мы исходим из того, что да, осталось чуть-чуть, уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета и намечено время начала его функционирования", - сказал Богданов в понедельник журналистам.

Члены конституционного комитета должны будут выработать предложения по поправкам в конституцию Сирии.

1во ав

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