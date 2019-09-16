Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирийские СМИ сообщили в понедельник о завершении процесса согласования состава Конституционного комитета.
По сообщению газеты "Аль-Ватан", этот процесс был завершен во время встречи в воскресенье президента Сирии Башара Асада и спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.
При этом издание отмечает, что дискуссии продолжаются по поводу механизма работы комитета.
Как сообщалось, 9 сентября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в Москве рассчитывают на формирование конституционного комитета уже в сентябре.
"Мы исходим из того, что да, осталось чуть-чуть, уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета и намечено время начала его функционирования", - сказал Богданов в понедельник журналистам.
Члены конституционного комитета должны будут выработать предложения по поправкам в конституцию Сирии.
1во ав