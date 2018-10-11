В Сирии зафиксировали бои между вооруженной оппозицией и боевиками ИГ - СМИ
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Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - На востоке Сирии произошли ожесточенные столкновения между поддерживающими оппозицию бойцами и боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на очевидцев, близких к оппозиционерам.
Сообщается, что Сирийские демократические силы (СДС), поддерживаемые США, ведут бой с ИГ за населенный пункт Суса.
Близкие к оппозиции очевидцы сообщают, что сражение началось в среду, когда террористы начали наступление на оппозиционную группировку, убив 10 человек.
Сообщается и о потерях и со стороны боевиков ИГ, однако точные данные не приводятся.
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Интерфакс