Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:21 11.10.2018 - 12:21

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - На востоке Сирии произошли ожесточенные столкновения между поддерживающими оппозицию бойцами и боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на очевидцев, близких к оппозиционерам.

Сообщается, что Сирийские демократические силы (СДС), поддерживаемые США, ведут бой с ИГ за населенный пункт Суса.

Близкие к оппозиции очевидцы сообщают, что сражение началось в среду, когда террористы начали наступление на оппозиционную группировку, убив 10 человек.

Сообщается и о потерях и со стороны боевиков ИГ, однако точные данные не приводятся.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер