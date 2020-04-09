Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 15:40

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД Сирии осудил содержание доклада ОЗХО об использовании химического оружия в стране в 2017 году, отметив, что он вводит в заблуждение, сообщает в четверг информационное агентство САНА.

"Доклад Организации по запрещению химического оружия об использовании токсичных веществ в поселке Латамна провинции Хама в 2017 году вводит в заблуждение и содержит сфабрикованные факты с целью обвинения сирийского правительства", - сообщает агентство со ссылкой на МИД Сирии.

В сирийском МИДе подчеркнули, что сфабрикованные обвинения не помешают Сирии продолжить войну с терроризмом в рамках защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО пришли к выводу, что за применением в 2017 году химического оружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска.

В докладе организации говорится, что группа по расследованию и установлению фактов пришла к выводу, что есть веские основания считать, что лица, применившие зарин в качестве химического оружия в поселении Латамна 24 и 30 марта 2017 года, а также хлор в качестве химического оружия 25 марта 2017 года, - это военные из ВВС Сирии.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. В Москве последний доклад ОЗХО подвергли критике и усомнились в его объективности.

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