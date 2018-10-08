В Сирии за сутки в результате обстрелов погиб один, ранены 10 военнослужащих
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Хмеймим. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Один сирийский военнослужащий погиб, десять получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко на брифинге в понедельник.
Он также заявил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кира-Килиса, Дарх-Абу-Асад, Джубб-эль-Мгара, Сафсафа и других.
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Интерфакс