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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 21:18 08.10.2018 - 21:18

Хмеймим. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Один сирийский военнослужащий погиб, десять получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко на брифинге в понедельник.

Он также заявил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кира-Килиса, Дарх-Абу-Асад, Джубб-эль-Мгара, Сафсафа и других.

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