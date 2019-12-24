Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 15:15

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Войска США в составе антиигиловской коалиции провели операцию по доставке подарков сотням американских солдат в Сирии, сообщило в четверг агентство Associated Press.

По данным представителя коалиции Майлза Кеггинса, цель операции состояла в том, чтобы подарить рождественское настроение тем, кто в настоящее время находится на службе в Сирии.

Солдаты получили конфеты, туалетные принадлежности и другие подарки.

Вместе с грузом подарков в Сирию прилетел американский военный оркестр, чтобы сыграть рождественские мелодии.

Подарки доставили в пять точек на востоке Сирии: в район нефтяных месторождений Аль-Омар, Дейр-эз-Зор, Эш-Шаддад, Хасеке и Румайлан.

Как сообщает агентство, операция "Holiday Express" была проведена на военно-транспортных вертолетах CH-47 "Чинук".

Большая часть подарков была пожертвована американскими организациями по оказанию военной поддержки, церквями и благотворительными организациями.

Ранее начальников штабов армии CША генерал Марк Милли отмечал, что в Сирии в настоящий момент остается меньше тысячи солдат армии США.

По его словам, после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии, там остается "меньше тысячи, примерно 500-600 американских военнослужащих".

Милли отметил, что большинство из них находятся на северо-востоке страны.

Также сообщалось, что миссия США состоит в том, чтобы в целом обеспечить безопасность районов, где находятся нефтяные месторождения.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!