Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 16:13

Стамбул. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - В северо-восточных районах Сирии, подконтрольных курдским Отрядам народной самообороны (YPG), продолжает находиться до 200 французских военных, сообщило во вторник турецкое агентство "Анадолу".

Речь идет о спецназе и военных, действующих в составе сил коалиции. При этом они действуют под прикрытием американских военных. Отмечается, что французские спецназовцы дислоцированы в Сирии на четырех базах США и пользуются возможностями американской стороны.

По данным источников агентства, французы, в частности, размещаются на базах близ сахарного завода в городе Ракка (провинция Ракка), в населенном пункте Джибзе (провинция Хасеке), а также близ нефтяных месторождений "Эль-Омер" и "Аль-Тенек" (провинция Дейр-эз-Зор), которые охраняют американцы.

По информации "Анадолу", французские военные, которые ранее участвовали в боевых операциях против боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Дейр-эз-Зор, в настоящее время занимаются подготовкой бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

После решения президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии на фоне начала операции Турции против курдских формирований там продолжают оставаться, по официальным данным Пентагона, около 500-600 американских военнослужащих. США завили, что они дислоцируются в районах нефтяных месторождений на востоке Сирии и помогают курдам охранять их.

1нв др

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