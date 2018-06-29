Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 21:09 29.06.2018 - 21:09

Хмеймим (Сирия). 29 июня. ИНТЕРФАКС - Российская военная полиция выставила наблюдательные посты в трех населенных пунктах сирийской провинции Хомс, сообщил на брифинге в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Харет-Тукман, Тель-Биса и Эр-Растан в провинции Хомс российская военная полиция выставила наблюдательные посты", - заявил А.Цыганков.

По его данным, в течение суток зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в провинциях Алеппо и Латакия.

При этом генерал отметил, что в провинциях Хама и Хомс нормализуется обстановка, в населенном пункте Касири-Карабеси провинции Хомс проведено торжественное открытие дороги Хомс-Масьяф.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в Восточную Гуту - 112 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 634 жителя Восточной Гуты и 106 585 жителей провинции Хомс", - сообщил А.Цыганков.

бп

Neuer Inhalt Horizontal Line