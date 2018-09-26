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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 12:01 26.09.2018 - 12:01

Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Гуманитарный коридор для вывода мирных жителей из захваченных террористами районов заработал в северо-западной сирийской провинции Идлиб, сообщило сирийское информационное агентство САНА. По гуманитарному коридору Абу аль-Дохор в контролируемые сирийскими правительственными войсками населенные пункты уже выведены десятки семей, передает корреспондент агентства. Местные власти оказывают перемещенным лицам необходимую помощь. Идлиб - последняя провинция, где террористы контролируют значительные территории. В Идлибе, согласно российско-турецким договоренностям, создается демилитаризованная зона между позициями сирийской оппозиции и правительственной армии. Российские официальные лица ранее сообщали, что в Идлибе будут созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из захваченных террористами районов. 1ак ап бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс