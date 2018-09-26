В сирийском Идлибе открылся гуманитарный коридор
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Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Гуманитарный коридор для вывода мирных жителей из захваченных террористами районов заработал в северо-западной сирийской провинции Идлиб, сообщило сирийское информационное агентство САНА.
По гуманитарному коридору Абу аль-Дохор в контролируемые сирийскими правительственными войсками населенные пункты уже выведены десятки семей, передает корреспондент агентства.
Местные власти оказывают перемещенным лицам необходимую помощь.
Идлиб - последняя провинция, где террористы контролируют значительные территории. В Идлибе, согласно российско-турецким договоренностям, создается демилитаризованная зона между позициями сирийской оппозиции и правительственной армии.
Российские официальные лица ранее сообщали, что в Идлибе будут созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из захваченных террористами районов.
1ак ап бп
Интерфакс