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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 6:34 17.09.2018 - 06:34

Алеппо (Сирия). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация сирийского поселка Маран близ Алеппо предоставила временное жилье беженцам из других провинций, а также начала помогать местным фермерам восстанавливать разрушенное войной хозяйство.

"Наша первостепенная задача - помогать людям. Мы рады, если в деревню будут возвращаться жители. Но и тем, кто ищет временную крышу над головой, мы не отказываем. Пусть люди остаются и работают на благо родного края", - сказал глава администрации поселка Мухаммед Халаф.

За время войны провинцию Алеппо покинули около шести миллионов человек. Сейчас в регион постепенно возвращаются беженцы, в свои дома уже вернулись более 1 миллиона человек.

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