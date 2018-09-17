В сирийскую провинцию Алеппо возвращаются беженцы
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Алеппо (Сирия). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация сирийского поселка Маран близ Алеппо предоставила временное жилье беженцам из других провинций, а также начала помогать местным фермерам восстанавливать разрушенное войной хозяйство.
"Наша первостепенная задача - помогать людям. Мы рады, если в деревню будут возвращаться жители. Но и тем, кто ищет временную крышу над головой, мы не отказываем. Пусть люди остаются и работают на благо родного края", - сказал глава администрации поселка Мухаммед Халаф.
За время войны провинцию Алеппо покинули около шести миллионов человек. Сейчас в регион постепенно возвращаются беженцы, в свои дома уже вернулись более 1 миллиона человек.
бе гс
Интерфакс