Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 0:26

Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Судно "Пижма" российской компании "Оборонлогистика", направляющееся с грузом в Сирию, пройдя Черноморские проливы, проследовало в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, судно, вышедшее из Новороссийска, идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

На верхней палубе судна было замечено большое количество большегрузных контейнеров.

По данным стамбульских сайтов, 5 мая через Черноморские проливы в Сирию также проследовало грузовое судно "Двиница-50" из состава вспомогательных сил Черноморского флота.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, большие десантные корабли и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

1нв тг

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