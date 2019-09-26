Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 17:29

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Судно "Пижма" российской компании "Оборонлогистика" в четверг проследовало в Средиземное море, направляясь с очередным грузом в Сирию, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

По их утверждению, "Пижма" идет из Новороссийска в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке, судно идет сильно нагруженным. На его палубе было видно большое количество большегрузных контейнеров.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, большие десантные корабли и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

В четверг также из очередного похода в Сирию, пройдя Босфор, в Черное море вернулся большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Как сообщалось, во вторник в Средиземное море вошел фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Пресс-служба ЧФ сообщала, что "Адмирал Макаров" направляется из Севастополя в дальний поход в Средиземное море, в ходе которого он посетит Грецию, в частности, острова Корфу и Видо, где примет участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах". В рамках форума будет проведены дни памяти адмирала Федора Ушакова.

Посольство РФ в Греции сообщило, что уже во вторник фрегат прибудет на остров Корфу. Визит продлится с 27 сентября по 2 октября.

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