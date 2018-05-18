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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 12:58 18.05.2018 - 12:58

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В Скотланд-Ярде в пятницу заявили, что расследование по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери продолжается после того, как С.Скрипаль был выписан из больницы, сообщают британские СМИ.

При этом представители Скотланд-Ярда отказались отвечать на вопросы о том, какие меры безопасности будут предприняты для защиты С.Скрипаля.

Ранее в пятницу Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что С.Скрипаль выписан из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта 2018 года.

Юлия Скрипаль ранее также была выписана из больницы.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что, согласно отчету агентства военной разведки, нервно-паралитическое вещество типа "Новичок" производилось и тестировалось на территории Чехии в прошлом году, но впоследствии было уничтожено.

бф аю де

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