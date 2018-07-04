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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 0:07 05.07.2018 - 00:07

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Британские следователи на данном этапе не исключают, что отравление нервно-паралитическим веществом двух человек в Эймсбери может быть связано с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Одна из рассматриваемых нами версий подразумевает, что оба этих расследования взаимосвязаны", - приводит его слова "Скай-ньюс".

При этом Н.Басу подчеркнул, что пока нет фактов, указывающих, что отравленные в Эймсбери британцы стали жертвами преднамеренной атаки. "У нас нет данных спецслужб или улик, которые бы указывали на то, что на них было совершено преднамеренное нападение", - сказал Н.Басу.

Он пояснил, что в обоих случаях причиной отравления стало нервно-паралитическое вещество "Новичок", но предупредил, что пока неясно, происходило ли оно из одной и той же партии.

Ранее Н.Басу сообщил, что мужчина и женщина в британском городе Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом "Новичок", что и экс сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Вечером мы получили результаты анализов, сделанных в лаборатории Портон-Даун. Они показывают, что оба человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - приводят его слова британские СМИ.

По словам Н.Басу, "это то же нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали Юлия и Сергей Скрипаль".

Он подчеркнул, что оба пострадавших в Эймсбери, 45-летний мужчина и 44-летняя женщина госпитализированы, а их состояние оценивается как критическое. Оба -британские подданные.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери.

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