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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 9:22 27.09.2018 - 09:22

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Словакии арестовала нескольких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявления словацких политиков и полиции.

Так, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини написал в Twitter, что он был рад получить новости об арестах. Политик и адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста и его невесты, заявил, что подозреваемые были арестованы утром в четверг.

Агентство не указывает, сколько человек было арестовано.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Я.Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк. Затем, 15 марта, в отставку на фоне политического кризиса в стране ушел Глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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