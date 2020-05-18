Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 19:22

Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Словакии объявило подготовке возобновления работы кинотеатров и торговых центров страны с 20 мая, сообщает в понедельник Associated Press.

По словам премьер-министра страны Игора Матовича, кинотеатры смогут снова принимать посетителей, но в помещении не должно быть более 100 человек одновременно. То же самое касается театров и центров культуры, где выступают артисты.

Магазинам в торговых центрах также разрешено будет возобновить работу при условии, что они будут пускать ограниченное число посетителей. Ресторанам разрешили обслуживать посетителей внутри заведений, а не только на летних верандах. На улице все люди должны носить маски.

Кроме того, с четверга гражданам Словакии и обладателям ВНЖ в этой стране будет разрешено ездить в восемь стран, и им не нужно будет соблюдать решим карантина, если они смогут вернуться обратно в Словакию через 24 часа. Какие это страны, в сообщении не указано.

В Словакии с начала вспышки коронавируса зарегистрировали только 1,4 тыс. случаев заражения, скончались 28 человек.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции