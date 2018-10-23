Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 17:07 23.10.2018 - 17:07

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В случае выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года США, скорее всего, могут разместить в Европе баллистические ракеты среднего радиуса действия с маневрирующими, планирующими головными частями, считает американское военное издание "Брейкинг дифенс", основываясь на закрытом докладе Пентагона.

"Баллистическую ракету с маневрирующей головной частью будет труднее сбить, чем обычную баллистическую ракету, однако будет легче разработать, чем гиперзвуковое оружие", отмечает издание, комментируя, оказавшееся в его распоряжении исследование, которое было подготовлено еще в 2013 году Объединенным комитетом начальников штабов и Стратегическим командованием США.

В нем, в частности, указываются, какие системы следует разработать в случае выхода США из договора РСМД "в ответ на нарушения Россией его положений".

Согласно докладу, это будет простой "эволюцией ракет среднего радиуса действий", а не разработкой совершенно новой технологии, подчеркивает издание.

Даже если США, в конечном счете, решат разместить гиперзвуковое оружие или сверхдальнюю пушку со снарядом, имеющим собственный ракетный носитель, ракеты среднего радиуса действия с маневрирующими, планирующими боевыми блоками, вероятнее всего, будут размещены первыми, отмечает издание.

Хотя такая боевая часть ракеты будет сложнее, чем что-либо, что использовалось в 1980-х, такое оружие будет выглядеть как перерожденная ракета "Першинг-2", резюмирует издание.

При этом указывается, что наряду с такими баллистическими ракетами США могут разместить в Европе также имеющиеся крылатые ракеты морского базирования "Томагавк". По мнению издания, в частности, они могут быть без труда установлены в наземных пусковых установках системы ПРО "Иджис", развертываемой на территории Польши и Румынии. В таких же пусковых установках системы ПРО "Иджис", имеющихся на боевых кораблях ВМС США, в настоящее время установлены, как противоракеты, так и крылатые ракеты "Томагавк", напоминает "Брейкинг дифенс".

Как сообщалось, в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.

В то же время, Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

"Они (РФ - ИФ) нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора, - сказал президент США. - Мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет".

1нв де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер