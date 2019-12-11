Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 12:52

(Обновленная версия сообщения от 10:56. Добавлен бэкграунд, позиция ФСВТС России)

Стамбул/Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если Вашингтон откажется поставлять их Анкаре, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"(ЗРС - ИФ) С-400 - это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции", - сказал министр, которого цитирует "Дейли Сабах".

Турецкие чиновники ранее заявляли, что рассмотрят возможность покупки самолетов российского производства, таких как многоцелевой истребитель Су-35, если США не изменят свою позицию.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену.

"Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с Турцией по поводу поставки истребителей.

"В целом наше сотрудничество можно оценивать не только через призму С-400, у нас и другие темы есть на повестке дня", - заявил Шугаев.

Многофункциональный истребитель Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Шугаев также заявил 6 декабря "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф".

1эф 1фф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!