Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 8:57

Стамбул. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если Вашингтон откажется поставлять их Анкаре, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"(ЗРК - ИФ) С-400 - это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции", - сказал министр, которого цитирует "Дейли Сабах".

Турецкие чиновники ранее заявляли, что рассмотрят возможность покупки самолетов российского производства, таких как перспективный многоцелевой истребитель Су-35, если США не изменят свою позицию.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

1эф вв

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