Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.
На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.
По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
Информация о пострадавших пока не поступала.
1аю
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