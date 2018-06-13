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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 22:32 13.06.2018 - 22:32

(техповтор)

Нью-Йорк (ООН). 13 июня. ИНТЕРФАКС - Внеочередные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене состоятся днем в четверг, сообщил председатель СБ в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Поступил запрос на проведение консультаций по Йемену завтра (четверг, 14 июня - ИФ). Они пройдут примерно в районе полудня, точное время проведения зависит от предшествующих встреч (Совета Безопасности -ИФ)", - сказал он журналистам.

В.Небензя уточнил, что внеочередные консультации СБ ООН были запрошены Великобританией.

Ранее межарабский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что армия Йемена при поддержке арабской коалиции начала в среду "полномасштабное наступление" на йеменский портовый город Ходейда, расположенный на берегу Красного моря.

Телеканал напоминает, что Ходейда играет ключевую роль в поставках провизии в страну и находится под контролем повстанцев-хуситов.

"Мы исчерпали все мирные и политические решения, чтобы вывести хуситов из порта Ходейды", - приводит телеканал заявление правительства Йемена.

Отмечается, что силам коалиции удалось установить контроль над пригородным районом Нихайла к югу от города.

"Освобождение порта станет началом краха хуситов. Это обеспечит судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и перекроет возможности Ирану, который наводнил Йемен оружием, которое используется для убийства йеменцев", - говорится в заявлении йеменского правительства.

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