Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 9:01

Нью-Йорк (ООН). 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания, состоявшегося в ночь с пятницы на субботу, призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.

"Члены Совбеза ООН выразили глубокую обеспокоенность военной активностью в Триполи, которая угрожает стабильности в Ливии, перспективам посредничества ООН и всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса", - говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания, которое представил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

"Члены Совбеза ООН призвали к полному прекращению военной активности (...). Военного решения конфликта быть не может", - подчеркнул К.Хойсген.

Он отметил, что в Совбезе ООН также призвали все стороны в Ливии возобновить диалог и двигаться к деэскалации конфликта.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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