Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 0:21

Нью-Йорк (ООН). 10 января. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности проголосует в пятницу, 10 января, во второй половине дня по двум проектам резолюций - российскому и западному - о продлении механизма трансграничной доставке гуманитарной помощи Сирии, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Курирующие гуманитарное досье в Совете Безопасности ООН Бельгия и Германия внесли проект резолюции по продлению механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию. Россия, в свою очередь, представила свою версию этого документа, которая предполагает доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании", - сказал он.

По его словам, голосование по двум документам "назначено на вторую половину дня 10 января".

20 декабря члены Совета не смогли прийти к компромиссному решению по продлению механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии и каждый остался разочарован итогами голосования по проектам резолюций. Совбез провел голосование по российскому и западному проектам резолюций, однако первый не набрал необходимых девяти голосов, а на второй Россия и Китай наложили вето.

Тогда бельгийский постпред при ООН Марк Пекстен пообещал приложить свои усилия и попытаться выработать решение, которое позволит продолжать деятельность механизма. Его британская коллега Карен Пирс заявляла в беседе с журналистами, что рассчитывает, что члены СБ вернутся к переговорам, так как 10 января истекает мандат механизма. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал готовность России к продлению механизма трансграничной помощи сирийцам.

1йф тг

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