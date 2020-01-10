(Расширенная версия, добавлена информация по текстам проектов резолюций)

Нью-Йорк (ООН). 10 января. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности проголосует в пятницу, 10 января, во второй половине дня по двум проектам резолюций - российскому и западному - о продлении механизма трансграничной доставке гуманитарной помощи Сирии, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Курирующие гуманитарное досье в Совете Безопасности ООН Бельгия и Германия внесли проект резолюции по продлению механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию. Россия, в свою очередь, представила свою версию этого документа, которая предполагает доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании", - сказал он.

По его словам, голосование по двум документам "назначено на вторую половину дня 10 января".

Согласно тексту российского проекта резолюции, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", Совет Безопасности ООН должен продлить механизм трансграничной доставки гумпомощи до 10 июля 2020 года, сохранив при этом только два трансграничных перехода на границе с Турцией - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" и исключив переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком - "Аль-Рамата" и "Эль-Ярубия". В тексте отмечается, что правительство Сирии "вновь установило контроль над районами на юго-западе и северо-востоке страны, в том числе вдоль ее границы с Иорданией и Ираком".

В свою очередь проект Бельгии и Германии также предлагает продлить механизм до 10 июля, однако при этом сохранив три КПП - два на границе с Турцией и один на границе с Ираком, исключив переход на границе Сирии с Иорданией - "Аль-Рамата".

В западном проекте резолюции подчеркивается, что более 11,1 млн человек в Сирии нуждаются в гумпомощи и отмечается, что ситуация в стране "будет ухудшаться в отсутствие политического решения сирийского конфликта".

20 декабря члены Совета не смогли прийти к компромиссному решению по продлению механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии и каждый остался разочарован итогами голосования по проектам резолюций. Совбез провел голосование по российскому и западному проектам резолюций, однако первый не набрал необходимых девяти голосов, а на второй Россия и Китай наложили вето.

Тогда бельгийский постпред при ООН Марк Пекстен пообещал приложить свои усилия и попытаться выработать решение, которое позволит продолжать деятельность механизма. Его британская коллега Карен Пирс заявляла в беседе с журналистами, что рассчитывает, что члены СБ вернутся к переговорам, так как 10 января истекает мандат механизма. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал готовность России к продлению механизма трансграничной помощи сирийцам.

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