Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 18:52

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В Совете Европы и ОБСЕ обеспокоены мерами в отношении группы журналистов во время проведения одиночных пикетов в российской столице.

"Сильно встревожена арестом Ильи Азара и сегодняшним задержанием шести журналистов во время проведения одиночных пикетов. COVID-19 не должен использоваться как предлог для подавления свободы выражения мнений. Призываю власти России незамедлительно их освободить", - написала в своем твиттере комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Аналогичную точку зрения выразили и в Управлении ОБСЕ по свободе прессы. "Встревожены задержанием в Москве нескольких журналистов, в частности Сергея Смирнова, Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, которые устроили пикет в знак солидарности с их коллегой Ильей Азаром. Призываем немедленно освободить их", - говорится в твиттере этого подразделения ОБСЕ.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов составили протоколы на журналистов, задержанных у здания в МВД, где они пытались провести одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.

В четверг у здания МВД были задержаны восемь человек, которые вышли с плакатами в поддержку Азара. Среди них заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главреды изданий "Медиазона" Сергей Смирнов и "Такие дела" Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, ведущий телеканала "Дождь" Михаил Фишман и журналист Russia Today Илья Васюнин.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы в четверг признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 , журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

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