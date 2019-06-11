Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:08

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Риторика ксенофобского популизма и расистские высказывания в 2018 году звучали среди европейских политиков, говорится в отчете Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI), поступившем в "Интерфакс".

"Идеологии, основанные на предполагаемой несовместимости между национальными, этническими или религиозными группами, представляют опасность для открытых обществ, равно как и лица, выступающие за "расовое превосходство", - говорится в этом докладе.

Авторы отчета при этом предостерегают от подхода "мы против них" в политическом и общественном дискурсе.

В докладе отмечается, что в частности, европейские политики-популисты, стремящиеся к разделению общества по национальному, этническому или религиозному признаку, эксплуатировали в своих интересах растущее беспокойство общественности по поводу экономических, геополитических и технологических изменений.

С точки зрения ECRI главной проблемой является тот факт, что подобные взгляды выражались не только маргинальными политиками, но и все чаще получали отклик у основных политических партий и национальных правительств.

В ECRI также высказали опасения в связи со все более активным распространением "фейковых новостей", которые часто предвзято изображают уязвимые группы населения. ECRI призвала политиков, религиозных и общественных деятелей не только избегать использования риторики ненависти, но и активно противостоять ей.

1кю аю

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