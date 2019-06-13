Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 20:45

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген в четверг осудил исполнение смертного приговора в Белоруссии.

"Мы осуждаем исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии, о приговоре нам сообщили правозащитники", - написал Хольтген в Twitter.

"Смерть - это несправедливость. Мы повторяем наш призыв к властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене", - подчеркнул представитель Совета Европы.

Речь идет об Александре Жильникове, в отношении которого ранее был исполнен смертный приговор. Высшая мера наказания была ему назначена за убийство в 2015 году молодого человека и девушки.

Бывшая девушка молодого человека Алина Шульганова попросила Жильникова и его напарника Вячеслава Сухарко наказать свою соперницу. Тем не менее, исполнители зашли слишком далеко и убили как молодого человека, так и его новую девушку.

Изначально Жильникову было назначено пожизненное тюремное заключение, однако Минский суд пересмотрел дело и изменил наказание на смертную казнь.

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