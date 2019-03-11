Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 14:13

Брюссель. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Комитет Совета Европы по предупреждению пыток (ЕКПП) в опубликованном в понедельник заявлении призвал российские власти принять решительные меры с целью искоренения практики плохого обращения с содержащимися под стражей лицами со стороны сотрудников правоохранительных органов в Чечне и в других республиках Северо-Кавказского региона РФ.

В сообщении пресс-службы СЕ, переданном в "Интерфакс", отмечается что публичное заявление сделано в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, который предусматривает, что Комитет может принять решение сделать публичное заявление, если сторона Конвенции "не вступает в сотрудничество или отказывается исправить ситуацию в свете рекомендаций Комитета".

"Глубокую озабоченность ЕКПП вызывает то, что, несмотря на предпринятые Комитетом в течение последних двадцати лет усилия, применение пыток к содержащимся под стражей лицам в Чеченской Республике остаётся глубоко укоренившейся проблемой", - заявил первый зампред ЕКПП Марк Келли, который возглавлял делегации Комитета в ходе ее визита в Чеченскую Республику в 2017 году.

"Это говорит не только о неисполнении своих обязанностей властями республики, но и об отсутствии действенного надзора и контроля на федеральном уровне", - подчеркнул М.Келли.

"Широко распространённая практика плохого обращения со стороны полицейских, в частности пытки, не ограничивается лишь этой республикой Российской Федерации. Данная проблема неоднократно отмечалась Комитетом и в отношении других республик Северо-Кавказского региона",- отмечается в заявлении.

В нем говорится, что ЕКПП выступает с публичным заявлением относительно Северо-Кавказского региона РФ в четвертый раз.

"Глубокое беспокойство продолжает вызывать тот факт, что в ответах на доклады о посещениях ЕКПП российские власти не признают серьёзности ситуации", - указывается в документе.

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