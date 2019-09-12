Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 12:19

Брюссель. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе призвал российские власти допустить иностранных наблюдателей и на муниципальные выборы.

"Международное наблюдение за выборами местного и регионального уровня - это обычная практика во многих странах-членах Совета Европы, индикатор демократической атмосферы, важный вклад в упрочение целостности избирательного процесса", - заявил Кнапе в четверг на заседании бюро конгресса, сообщила пресс-служба СЕ.

"Конгресс, наблюдатели от которого не были приглашены на муниципальные выборы в РФ 8 сентября, выражает готовность оказывать содействие российским властям в улучшении выборного процесса", - отметил председатель конгресса.

Кроме того, Кнапе призвал российские власти пересмотреть практику требования "чрезмерного" количества подписей для регистрации кандидатов на выборах, а также рекомендовал гарантировать равный доступ к избирательному праву для независимых и оппозиционных кандидатов.

"Требование закона к независимым кандидатам собрать (подписи) трех процентов избирателей в округе противоречит руководству Венецианской комиссии по проведению выборов. Для многих независимых кандидатов это был слишком высокий порог для участия в выборах 8 сентября", - отметил Кнапе.

"Осложняющим фактором стали полученные нами сообщения о непропорциональных мерах, принятых российскими властями в отношении активистов, протестовавших против исключения независимых кандидатов из выборного процесса, и, в частности, в Москве", - сказал он.

Кнапе сообщил, что конгресс готовит доклад о состоянии местной и региональной демократии в России, который будет обсуждаться 30 октября в рамках 37-й сессии организации.

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