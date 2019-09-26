Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 15:19

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет Европы скорбит вместе с Францией в связи с кончиной Жака Ширака, заявила в четверг генеральный секретарь старейшей европейской организации Мария Пейчинович-Бурич.

В заявлении, распространенном пресс-службой СЕ, Пейчинович-Бурич назвала бывшего президента Франции "выдающимся европейцем и великим французом".

"Его приверженность миру, уважение международного права и терпимость наложили отпечаток на историю Франции и всей Европы. Мы сохраним о нем память как о выдающемся государственном деятеле и гуманисте", - отметила генсек СЕ.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 гг. Он ушёл из жизни утром в четверг в возрасте 86 лет.

1ак ВВ

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