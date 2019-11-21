Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 11:40

Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Госдуму не принимать законопроект о физлицах-иноагентах, предупредив, что это нанесло бы еще больший удар по свободе СМИ.

"Я призываю Государственную Думу РФ воздержаться от принятия рассматриваемого сейчас законопроекта, который существенно расширит определение и сферу охвата понятия "иноагент", - говорится в заявлении Миятович, переданном в четверг в "Интерфакс" ее пресс-службой.

По словам европейского омбудсмена, такой закон "позволил бы властям причислять к "иноагентам" любого человека, который распространяет информацию и материла и получает иностранное финансирование".

"В случае принятия закон только усугубить ситуацию, и без того омраченную законодательными рамками применительно к некоммерческим организациям, что несовместимо с международными и европейскими стандартами в области прав человека", - говорится в заявлении.

"Расширение сферы охвата и определения понятия "иноагент" нанесло бы еще больший удар по свободе СМИ и возможности людей получать и передавать информацию", - сказала Миятовитч.

Законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов может быть принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, уже в четверг.

Госдума на заседании в минувший вторник приняла поправки, по которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Согласно поправкам, "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

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