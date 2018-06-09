Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 3:25 09.06.2018 - 03:25

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Слова американского президента Дональда Трампа о возвращении России в состав "большой семерки" удивили не только союзников США и политиков, но и сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) США, сообщает телеканал CNN.

В пятницу Д.Трамп сказал, что выступает за возвращение России в G8. С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

По словам представителя СНБ, высказывание Д.Трампа о России "не было запланировано".

Комментируя возможность проведения саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Д.Трампа, чиновник сказал, что "не было никаких дискуссий о том, когда, где и в каком виде могла бы пройти встреча".

Представитель СНБ также отметил, что на настоящий момент Совет не работает над этим.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что президент РФ В.Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом. Согласно источнику, В.Путин "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник".

По словам источника, В.Путин сказал С.Курцу, что "готов встретиться в Трампом в Вене во время запланированной поездки президента США в Европу в июле, когда Трамп, как ожидается, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию".

Помимо этого, писало издание со ссылкой на источник, российский лидер "не хочет, чтобы встреча состоялась в столице США" и "предпочел бы нейтральное место проведения". "Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник, которого цитирует газета.

По информации издания, Белый дом осведомлен о просьбе российского лидера и обдумывает это предложение.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что понимания, где и когда встреча лидеров РФ и США может состояться, в Москве пока нет.

"Контакт на высшем уровне, особенно в нынешней ситуации, имеет, безусловно, ключевое значение для запуска процесса, который позволил бы вывести отношения из их нынешнего крайне сложного и проблемного состояния", - заявил он, комментируя возможность российско-американского саммита.

"Важно, что американская сторона, - как мы надеемся, это остается в силе, - придерживается сходной оценки в вопросе о целесообразности и необходимости такого контакта. Но опять-таки, и здесь тоже, у нас по состоянию на данный момент нет понимания, где и когда контакт может состояться", - подчеркнул С.Рябков.

Он отметил, что в МИДе работают "по тематике возможного содержания такой встречи, и исходим из тех указаний, тех импульсов, которые получили по итогам телефонных разговоров президентов России и США, где данный сюжет тоже затрагивался".

"Но договоренностей в отношении того, где и когда это может состояться, нет. И я хотел бы в этой связи призвать всех критически подойти к некоторым аспектам публикации Wall Street Journal, на которую идут ссылки", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

1йф гс

Neuer Inhalt Horizontal Line