Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 17:23

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую оккупацию Израилем Голанских высот, передают в пятницу западные СМИ.

В пользу резолюции проголосовали 26 стран. Еще 16 государств выступили против принятия документа - ряд европейских государств, в том числе Великобритания, Япония, Австралия и Украина. Еще пять стран воздержались.

Проект резолюции по ситуации с обеспечением прав человека на Голанах был инициирован Пакистаном.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1тэ ар

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