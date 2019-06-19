Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 14:02

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Совместной следственной группы, рассматривающие дело о крушении лайнера "Малазийских авиалиний" МН17 в Донбассе высказали предположение, что этот лайнер мог быть сбит по ошибке.

"Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского, но даже если это было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17", - сообщил представитель ССГ на пресс-конференции в среду.

"Сегодня мы достигли той стадии, когда мы можем сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал представитель ССГ.

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник ССГ.

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