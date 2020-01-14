Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 3:34

Гонконг. 14 января. ИНТЕРФАКС - Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post.

Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января, о чем он заявлял ранее.

"Мы собираемся подписать 15 января - я думаю, что это будет 15 января или вскоре после этого", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

И добавил: "Но, я думаю, что 15 января - это большая сделка с Китаем".

О планах подписания документа 15 января Трамп написал в своем твиттере 31 декабря 2019 года.

Как сообщило ранее министерство коммерции КНР, глава китайской делегации на переговорах с Соединенными Штатами вице-премьер Лю Хэ подпишет соглашение на будущей неделе. В понедельник, как сообщалось, он уже прибыл в Вашингтон.

О согласовании положений первой фазы торгового соглашения объявили 13 декабря 2019 года.

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