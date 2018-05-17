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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 7:25 17.05.2018 - 07:25

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Саммит Европейского союза с западно-балканскими странами, который в четверг состоится в Софии, имеет целью придать новую динамику отношениям ЕС с государствами региона, сообщается в материалах к этой встрече на высшем уровне.

"Помимо долгосрочных перспектив мы хотим продемонстрировать, что заботимся о социально-экономическом развитии региона здесь и сейчас. Инвестиции в инфраструктурные и человеческие связи с Западными Балканами и внутри региона отвечают интересам ЕС", - заявил накануне саммита в болгарской столице председатель Европейского совета Дональд Туск.

Евросоюз намерен подтвердить то значение, которое он придает своим партнерам на Западных Балканах и "напомнить о принадлежности региона к европейской семье".

В Брюсселе заявляют о планах усилить связи ЕС с Западными Балканами в областях цифровых коммуникаций, модернизации инфраструктур и в сфере человеческих отношений.

В ЕС также рассчитывают на совместное с балканскими партнерами решение таких проблем, как безопасность, миграция, геополитические изменения и отношения добрососедства.

В Софии ожидают глав государств и правительств стран ЕС, а также руководителей Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии и Черногории.

Саммит созывается по приглашению председательствующего в Совете ЕС премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Председательствовать на встрече будет глава Европейского совета Д.Туск. В ней также примут участие председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Накануне саммита состоялся неформальный ужин 28 лидеров Европейского союза и представителей институтов ЕС. Его главной заявленной темой были инновации и развитие цифровой экономики, но участники обсудили и актуальные вопросы международной политики.

В письме-приглашении на этот ужин главам государств и правительств ЕС Д.Туск, в частности, заявил, что Евросоюз будет реагировать на протекционистские торговые меры США по мере необходимости, пропорционально и в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

"ЕС и США - это друзья и партнеры, поэтому американские тарифы не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности. Абсурдно даже думать, что ЕС может представлять угрозу для США. Нам нужно вернуть реальность в обсуждение этой темы, чего сегодня пока нет", - отметил глава Евросовета, выступая с заявлением в среду в Софии.

Еще одной ключевой темой неформальной дискуссии в болгарской столице стало решение США выйти из иранской ядерной сделки.

Евросоюзу нужна единая европейская позиция в связи с объявлением США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил Д.Туск.

"Я хочу, чтобы лидеры подтвердили, что ЕС придерживается этой сделки до тех пор, пока это делает Иран. Сделка хороша для европейской и глобальной безопасности, поэтому мы должны ее сохранить, несмотря на колебания в США", - сказал глава Евросовета в болгарской столице накануне саммита.

Он сообщил, что европейские руководители также рассмотрят варианты, как защитить европейские компании от негативных последствий решения США. "И я хочу, чтобы Европейская комиссия получила "зеленый свет" на то, чтобы она была готова действовать всякий раз, когда затрагиваются интересы Европы", - добавил Д.Туск.

При этом он призвал "искать пути вместе с другими партнерами для решения очень реальных проблем, что касается программы баллистических ракет Ирана и его региональной активности".

Также в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Брюсселе, что хотел бы, чтобы на встрече лидеров ЕС в Софии была достигнута общая позиция по совместному подходу к отношениям с Соединенными Штатами в связи с ситуацией вокруг иранской сделки.

Отвечая на вопрос, чем ЕС может ответить на решение президента Д.Трампа, Ж.-К.Юнкер заверил: "Средства у нас есть, мы их используем". Он добавил, что, несмотря на ограниченность средств, они будут полностью использованы Евросоюзом.

На просьбу журналиста объяснить, какие средства он имеет в виду, глава Еврокомиссии ответил, что вопрос будет обсуждаться вечером в среду европейскими руководителями с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, и он считает неуместным предвосхищать, во что могут вылиться эти дебаты. Он предложил вернуться к этому вопросу в четверг.

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