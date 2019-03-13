Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 19:37

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Пользователи на протяжении уже нескольких часов испытывают сложности с доступом к социальным сетям Facebook и Instagram, сообщает сайт по отслеживанию проблем с приложениями Downdetector.

Проблемы с соцсетью Instagram, с 2012 года принадлежащей компании Facebook, начались около 18:00 мск, пользователи чаще всего жалуются, что не могут войти в свой аккаунт, некоторые испытывают проблемы с просмотром новостной ленты. Одновременно с этим о проблемах стали сообщать и пользователи социальной сети Facebook, они также чаще всего жалуются на невозможность войти в приложение.

Жалобы от пользователей о плохой работе обоих приложений поступают из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.

Поступают сообщения о сбое в Facebook Messenger и WhatsApp, также принадлежащих Facebook.

Facebook сообщает, что работает над устранением проблем.

"Нам известно о том, что некоторые пользователи сталкиваются с проблемами в доступе к семейству приложений Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно раньше", - говорится в сообщении Facebook, размещенном в соцсетях.

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