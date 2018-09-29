Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 сентября 2018 г. 22:56 29.09.2018 - 22:56

Стамбул. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль ВМФ России в субботу, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению турецких сайтов, боевой корабль Черноморского флота направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Наблюдатели не исключают, что его поход в Сирию связан с поставкой в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300.

В настоящее время к сирийским берегам также подходит российский контейнеровоз "Спарта-3" компании "Оборонлогистика", который считается одним из самых крупных снабженцев российской группировки в Сирии. В четверг вечером корабль, пройдя через Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря.

По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, на фоне сообщений о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию за последние 48 часов, по меньшей мере, три тяжелых военно-транспортных самолета ВКС (Военно-космические силы) России Ан-124-100 "Руслан" совершили полеты на авиабазу Хмеймим

По их сведениям, в доставке грузов из России в Сирию были задействованы Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035. В частности, в субботу на авиабазу Хмеймим прилетел Ан-124 с бортовым номером RA-82035. Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию уже началась.

В понедельник Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Это заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. В частности, в понедельник там совершил посадку тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД.

По данным газеты "Известия", в понедельник на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С.Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

1нв см

Neuer Inhalt Horizontal Line