Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 23:31

Стамбул. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Новочеркасск", пройдя Босфор, проследовал в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через проливы.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Новочеркасск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке корабля, он идет сильно нагруженным. Это уже второй поход БДК "Новочеркасск" в Сирию в текущем году. Всего российские БДК с января по март уже совершили, по меньшей мере, шесть походов в Сирию.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

1нв тг

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