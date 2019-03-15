Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 12:05

Стамбул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" в пятницу, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

В среду пресс-служба Черноморского флота России сообщила, что корабль отправился из Севастополя в дальний поход.

БПК "Североморск" предназначен для борьбы с атомными подлодками противника в океанской зоне, обеспечения боевых действий своих подводных лодок и охранения надводных кораблей.

Ожидается, что корабль после пребывания в Средиземном море отправится в место постоянной дислокации - Североморск (главная база Северного флота России).

"Целью пребывания БПК "Североморск" в главной базе Черноморского флота стало плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после предыдущего дальнего похода", - сказали в пресс-службе. В Севастополе БПК "Североморск" провёл два месяца.

"Североморск" вышел из Североморска в начале июля прошлого года. Он принимал участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, выполнял задачи в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

Тем временем в пятницу отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", пройдя Сицилийский пролив, вошел в восточную часть акватории Средиземного моря.

В настоящее время корабли идут курсом на восток в районе Мальты.

В состав отряда Северного флота, который во вторник зашел в Средиземное море через Гибралтар, помимо ракетного фрегата входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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