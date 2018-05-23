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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:51 23.05.2018 - 11:51

Стамбул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Николай Фильченков", пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Николай Фильченков" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Это уже третий поход российского корабля в Сирию в этом году и второй в мае. 19 мая в Средиземное море проследовал БДК Черноморского "Азов".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

Нв во*

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