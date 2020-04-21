Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 16:05

Стамбул. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" во вторник, пройдя Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через проливы.

Ранее официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв сообщил, что "экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне".

МРК проекта 21631 оснащаются высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс", новейшим противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Корабли данного проекта предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако их боевое применение по инфраструктуре террористов в Сирии из акваторий Каспийского и Средиземного морей показало более широкие возможности МРК проекта 21631.

Водоизмещение корабля составляет около 949 тонн при длине в 75 метров и ширине - 11 метров. Максимальная скорость - 25 узлов. Дальность плавания - 2,5 тысячи миль, автономность - 10 суток. Экипаж - 52 человека.

Как сообщалось, ранее во вторник в Средиземное море вошел большой десантный корабль Черноморского флота "Новочеркасск". По утверждению стамбульских сайтов, БДК идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземноморье. Суда по осадке корабля, он шел сильно нагруженным. Это уже второй поход БДК "Новочеркасск" в Сирию в текущем году.

Тем временем в Черное море из дальнего похода, который продолжался 144 дня, вернулся разведывательный корабль "Иван Хурс". В ходе похода корабль выполнял задачи в Средиземном, Красном и Аравийском морях.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!