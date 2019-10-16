Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 13:00

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в среду вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Накануне в Средиземное море также вошли минный тральщик "Валентин Пикуль", противодиверсионный катер "Кинель" и морской буксир МБ-304 Черноморского флота.

По утверждению стамбульских сайтов, российские корабли направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, в рамках плановой ротации.

В понедельник в Сирию через Черноморские проливы также проследовал корабль-гигант контейнеровоз "Спарта-2" подведомственной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика", вышедший из Новороссийска.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, большие десантные корабли, суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

1нв др

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