Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 14:36

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" во вторник вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, российский военный корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Это уже второй поход корабля в Средиземное море за последние два месяца. Как сообщалось, "Василий Быков" проходил через Черноморские проливы в южном направлении 16 октября. 24 октября он вернулся в Черное море.

Патрульный корабль "Василий Быков" предназначен для охранения военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника, а также для операций в дальней морской и океанской зонах.

Вооружение корабля состоит из универсальной артиллерийской установки АК-176МА с возможностью поражения морских, береговых и воздушных целей. Для противовоздушной и противоракетной обороны предполагается, кроме артиллерийской установки, использовать ПЗРК "Игла-С" и аппаратуру РЭП. На корабле предусмотрено базирование вертолета, в том числе Ка-29 или Ка-52К, а также беспилотника.

1нв ав

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