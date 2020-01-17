Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 13:08

Стамбул. 17 января. ИНТЕРФАКС - Новый российский корабль противоминной обороны "Иван Антонов" в пятницу, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы.

Накануне в пресс-службе Черноморского флота отметили, что корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Для экипажа корабля это первый переход в дальнюю морскую зону после приёма в корабельный состав Черноморского флота", - сообщил флот.

Вместе с тральщиком в Средиземное море в пятницу также проследовало спасательное буксирное судно Черноморского флота "Профессор Николай Муру".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

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