В Средиземноморье вошел большой десантный корабль ВМФ России "Орск"
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Стамбул. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Орск", пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
При этом отмечается, что это уже пятый поход корабля в Сирию в текущем году.
15 июня через Черноморские проливы в поход в Сирию также проходил БДК "Николай Фильченков". 25 июня он вернулся в Черное море.
С начала года походы с грузами в Сирию совершали БДК "Азов", "Александр Отраковский", "Минск", "Николай Фильченков", "Орск" и транспортное судно "Кызыл-60".
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.
1нв аю
Интерфакс