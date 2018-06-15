В Средиземноморье вошел большой десантный корабль ВМФ России
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Стамбул. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Николай Фильченков" в пятницу, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.
При этом отмечается, что это уже четвертый поход БДК "Николай Фильченков" в Сирию с начала текущего года.
10 июня в Тартус через Черноморские проливы также проследовал российский сухогруз "Пижма", на верхней палубе которого было замечено большое количество большегрузных контейнеров, а также вышедшее из Новороссийска грузовое судно "Спарта", зафрахтованное министерством обороны РФ.
Кроме того, 9 июня через Черноморские проливы в Сирию прошло транспортное судно "Александр Ткаченко", на верхней палубе которого находились грузовые машины "Урал", окрашенные в зеленый цвет.
Как сообщалось, в мае в Сирию дважды совершили походы БДК Черноморского флота "Азов" и Николай Фильченков".
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.
1нв во об
Интерфакс